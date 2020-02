Strepitosa Dorothea Wierer, oro e lacrime ai Mondiali

Dorothea Wierer ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali di Biathlon in corso ad Anterselva (Bolzano).

L’azzurra, che gareggiava praticamente in casa, si è aggiudicata la prova dell’inseguimento, battendo la tedesca Denise Herrmann e la norvegese Marte Roeiseland. La Wierer, in lotta a lungo con la Roeiseland, ha dato il colpo definitivo alla gara all’ultimo poligono, dove ha commesso un solo errore contro i due della norvegese, poi scavalcata anche dalla Herrmann.

Per Dorothea è la decima medaglia in carriera tra Mondiali e Olimpiadi, il secondo oro in una rassegna iridata, dopo quello dello scorso anno nella mass start: l’altoatesina allunga anche in Coppa del Mondo. Lisa Vittozzi, altra azzurra in gara, ha chiuso al 27esimo posto.

“Sì, questo è il giorno più bello della mia vita – ha dichiarato emozionatissima ai microfoni della Rai – : con tutto lo stress, la pressione, vincere a casa… mi mancano le parole. Mi sono sentita benissimo sin dal primo giro, ho sparato bene. Non ci credo ancora ma sono felicissima”.

“Ieri ho parlato con il mio allenatore e mi ha detto di godermi queste gare e di pensare come se fossi in allenamento, meglio di così non poteva andare. Oggi mi sentivo molto meglio rispetto alla sprint, sin dalla partenza ed ero molto efficace anche al poligono anche se le mie serie nei giorni scorsi non erano andate molto bene”.

SPORTAL.IT | 16-02-2020 13:55