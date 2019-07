Strepitosa Quadarella: oro mondiale e record nei 1500 sl

Simona Quadarella ha mantenuto le promesse della vigilia e ha vinto l’oro nella finale dei 1.500 sl, ai mondiali di nuoto di Gwangju, con il tempo di 15’40″89, nuovo record nazionale.

Medaglia d’argento, dietro all’azzurra, che ha dominato fin dalla seconda vasca nei 1.500 metri stile libero ai Mondiali di nuoto in Corea del Sud, la tedesca Sarah Kohler (15’48”83). Bronzo alla cinese Jianjiahe Wang (15’51”00). “Non ci credo. Lo so che non c’era lei (Ledecky ndr), ma sapevo che avrei vinto. Sarò stata fortunata, ma la fortuna va da chi si impegna, io comunque ero la seconda”: così Simona Quadarella, in lacrime, ai microfoni di Rai sport commenta l’oro nei 1500 sl ai mondiali di Gwangju.

VIRGILIO SPORT | 23-07-2019 14:18