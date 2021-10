Striscione contro Donnarumma a Milano: "Mai più il benvenuto"

Nuova contestazione a Milano nei confronti di Gianluigi Donnarumma. Il portiere del PSG è stato oggetto di uno striscione apparso in città, firmato dalla Curva Sud rossonera.

Inutile evidenziare come il riferimento sia il passaggio di Gigio dal Diavolo al club francese avvenuto in estate a costo zero, che ha causato malumori nella piazza milanista. L’ultimo atto, lo slogan affisso – e immortalato da ‘Milannews’ – dalla Sud alla vigilia di Italia-Spagna di Nations League prevista mercoledì sera a San Siro: “Donnarumma… a Milano non sarai mai più il benvenuto… Uomo di m***a”.

Parole nette, che fanno seguito a quanto affermato lunedì dallo stesso estremo difensore in conferenza stampa: “Se dovesse esserci un’accoglienza ostile mi dispiacerebbe molto, per il Milan ho sempre dato tutto fino all’ultimo. E’ una gara importante di Nations League e quindi spero che i tifosi possano darci una mano”.

Un appello che non sembra essere stato accolto dal cuore pulsante del tifo rossonero, il quale ha ribadito – dopo altri striscioni di qualche settimana fa – il proprio dissenso riguardo la scelta di Donnarumma di lasciare il Diavolo per approdare al PSG.

OMNISPORT | 05-10-2021 22:13