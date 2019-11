Stroppa: "Il Benevento è uno squadrone"

"Campo bello, sarà pieno di gente". Il tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa, è felice di andare a giocare a Benevento con la sua squadra.

"La formazione giallorossa è completa, ha tutto. Difende benissimo, attacca benissimo ed è allenata in maniera eccellente. Noi, naturalmente, cercheremo di vincere, consapevoli che questa gara non sarà decisiva né in un modo né nell'altro e che un risultato negativo non destabilizzerà né noi né loro" aggiunge il timoniere dei calabresi.

SPORTAL.IT | 21-11-2019 16:20