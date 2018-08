Sturaro, addio Juve: vola a Lisbona

Stefano Sturaro lascia la Juventus dopo 3 anni. Sfumato giovedì il trasferimento in Premier League, al Watford, i bianconeri hanno trovato un accordo con lo Sporting di Lisbona: prestito secco per l'ex Genoa, che in giornata volerà a Lisbona per le visite mediche di rito. Lo riporta la Stampa.

In uscita anche l'azzurrino Moise Kean, molto vicino all'Udinese: potrebbe sbarcare in Friuli per 20 milioni di euro, la Vecchia Signora punta a inserire una clausola di riacquisto a 30 milioni.

SPORTAL.IT | 10-08-2018 08:30