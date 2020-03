Sul web tifosi scatenati contro Lotito: E' colpa tua

Ora che tutti si sono resi conto della gravità del problema, ora che tutti hanno preso consapevolezza che i giocatori di serie A non sono e non sono mai stati immuni dalla possibilità del contagio da Corona Virus, ora che anche l’Uefa – con colpevole ritardo – sta fermando il calcio, in tanti vanno indietro con la memoria a qualche settimana fa, alle tante polemiche sulla necessità o meno di stoppare la serie A.

IL CASO

Quanto s’è detto e scritto su Juventus-Inter, prima rinviata a maggio, poi ripresa la settimana dopo a porte chiuse. Oggi che i bianconeri sono in quarantena – come l’Inter – a seguito della positività di Rugani tutti concordano che quella partita non si doveva mai giocare.

IL COLPEVOLE

Un giorno forse sapremo tutta la verità su quei giorni accesi, tra le polemiche di Zhang, le urla, gli strepiti, i pugni sul tavolo, ma già ieri Repubblica avanzava un sospetto grave.

IL RETROSCENA

Secondo Maurizio Crosetti tra i più accaniti assertori della necessità di far giocare Juve-Inter c’era il presidente della Lazio Claudio Lotito.

IL MOTIVO

Crosetti asserisce che in cuor suo il patron biancoceleste sperava in uno stop della Juve per poter vincere lo scudetto a tavolino in caso di campionato fermato definitivamente subito dopo.

LA LITE

Anche ieri Lotito e Agnelli hanno avuto un diverbio in Lega: davanti all’insistenza del presidente biancoceleste, che sosteneva come gli allenamenti non fossero vietati, se svolti in sicurezza e con le dovute attenzioni, il numero uno bianconero ha risposto con una battuta: “Pensi più alla classifica che alla salute dei tuoi giocatori”.

LE REAZIONI

Sul web fioccano reazioni indignate: “E se fosse stato Lotito a spingere affinché si giocasse Juve-Inter sperando in un risultato tale da rimanere primo in classifica, provando così a prendersi lo Scudetto in caso di sospensione della Serie A? È quello che si chiede Repubblica… ed ora pure io!” o anche: “Ora che stanno facendo tutti i tamponi escono tutti positivi. La serie A è tutta contagiata ma Lotito e Marotta vogliono i Playoff”.

LO SDEGNO

C’è chi scrive: “Tranquillo Lotito che se gioca, così vinci lo Scudo!” oppure: “Peccato essere arrivati a questo prevedibile punto, in barba ad ammonimenti di virologi , esperti e richieste del ministro Sport. Lotito e altri in Lega Calcio son responsabili di questa situazione. Pensavano a proteggere i loro soldi?, ora ne perderanno molti di più”.

IRONIA

Arrivano comment di ogni tipo: “Adesso Diaconale sosterrá ancora che “nessuno fregherá Lotito” o si morderá la lingua prima di parlare?” e infine: “Non mi stupirei se Lotito chiedesse l’esclusione dal campionato della Juve

SPORTEVAI | 14-03-2020 08:53