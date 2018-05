Sullivan lascia Asiago

La Migross Supermercati Asiago Hockey ha annunciato che Mike Sullivan dalla prossima stagione non vestirà più la maglia stellata. Il giocatore ha comunicato, tramite mail, la sua intenzione di accasarsi in una squadra del campionato britannico. Il motivo principale della sua scelta è quello di poter coniugare il proseguimento della sua carriera hockeystica con gli studi universitari.

"E' stata la decisione più dura che ho dovuto prendere da molto tempo a questa parte. Voi tutti siete la mia seconda famiglia, mi avete dato l’opportunità di giocare da professionista per la prima volta e non potrò mai ringraziarvi a sufficienza per questo" ha scritto tra l'altro Sullivan.

SPORTAL.IT | 30-05-2018 13:20