Suma, durissimo attacco all'asse Juventus-Roma

I rossoneri sono giunti ad uno dei crocevia della stagione: Milan-Lazio potrebbe essere decisiva per le ambizioni di Champions League ed arriva in un momento delicato, fore il più complicato di questa stagione sportiva per la squadra di Gennaro Gattuso. Ma oltre a ciò che succede in campo è impossibile non prestare attenzione anche a ciò che accade fuori, con la nota vicenda del deferimento Uefa che rischia di scombinare i piani di Elliott.

Letterina a Pallotta – Nel suo editoriale s MilanNews il giornalista Mauro Suma a tal proposito ha attaccato duramente la Roma ed il suo presidente, scrivendo: “Non faccia la vittima, la Roma. Nè stasera, nè in altri momenti. La notizia delle lettere di protesta all’Uefa sul mercato di gennaio del Milan, non è stata smentita. E questo lascia tanto amaro in bocca. dall’estate 2017 del resto che la Roma e Pallotta difendono a suon di frecciate polemiche la loro posizione industriale”.

Alleanza con i bianconeri – Ce n’è anche per il club di Torino. Secondo Suma infatti ci sarebbe un’alleanza con i giallorossi e il fatto che il match all’Olimpico si giochi sempre a fine campionato quando la Juve non ha più bisogno di punti è quantomeno curioso “La Roma è forte e strutturata. Fa parte di una solida alleanza televisiva, gode quasi sempre della possibilità di giocare la gara casalinga contro la Juventus a fine campionato quando in genere i bianconeri hanno ormai la certezza dello Scudetto”. Chiusura sui gialli a Romagnoli, troppo spesso ammonito per proteste “Non abbiamo mai visto Romagnoli intimidire o schernire l’arbitro come usa in certi ambienti con un regolamento ad stadium”.

SPORTEVAI | 13-04-2019 09:12