Suns più forti degli infortuni, Bucks ok anche senza Antetokounmpo

23-01-2022 10:12

Solo tre partite nella notte italiana di domenica nel campionato NBA.

Spicca la sesta vittoria consecutiva dei Phoenix Suns, che contro Indiana controllano il match senza patemi, vincendo per 113-103, ma i Pacers restano in partita fino all’inizio del terzo quarto, complice la serata non esaltante di Devin Booker, autore di soli 11 punti con 0/6 da tre. Le brutte notizie per coach Williams arrivano dagli infortuni di Crowder e Payne, entrambi per problemi al polso da valutare. Il miglior realizzatore è Mikal Bridges con 23 punti e 10/15 dal campo.

Terza vittoria consecutiva per i Bucks che contro Sacramento la spuntano (133-127) nonostante l’assenza di Giannis Antetokounmpo, fermato da un fastidio al ginocchio. A trascinare Milwaukee sono Khris Middleton e Jrue Holiday, autori rispettivamente di 34 e 26 punti..

A completare il programma il successo dei Cavaliers sui Thunder per 94-87. Per Cleveland sesta vittoria nelle ultime sette partite, con Darius Garland best scorer (23 punti), mentre a Oklahoma non basta uno Shai Gilgeous-Alexander da 29 punti e9 rimbalzi.

OMNISPORT