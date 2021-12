Super Green Pass: le nuove regole per lo sport, stadi e palestre

02-12-2021 11:36

Con l’entrata in vigore del super green pass, a partire dal 6 dicembre, scattano nuove restrizioni anche sul versante dello sport e della partecipazione a eventi sportivi. Ci sono, dunque, attività che si possono svolgere con il green pass base (che si ottiene con la vaccinazione, guarigione da Covid-19 o con un tampone molecolare o antigenico negativo), altre riservate a chi è in possesso del super green pass (per vaccinati o guariti).

Le nuove misure, in vigore dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, sono state approvate con il decreto legge del Consiglio dei ministri del 24 novembre scorso e rafforzano le limitazioni vigenti per quanto attiene al mondo dello sport: tifosi, sportivi, dilettanti.

Super Green Pass: tifosi e ingresso allo stadio

Secondo quanto disciplinato dal decreto, i tifosi che vorranno entrare allo stadio per assistere alla partita dovranno accedere solo se si è in possesso del green pass, anche in zona bianca. E non ci saranno restrizioni in termini di capienza, anche se dovesse scattare la zona arancione, ma l’ingresso sarà consentito solo con il super green pass; il che tradotto in altri termini vuol significare che senza GP non si potrà accedere con il solo risultato negativo del tampone.

L’entrata in vigore del nuovo green passa toccherà anche i ragazzi sopra i 12 anni che, per entrare alo stadio, ne dovranno essere dotati.

Per andare in palestra, in piscina o in un centro serve il pass verde

Per andare in palestra, piscina o frequentare un centro sportivo al chiuso se ci si trova in zona bianca o gialla è necessario essere muniti del green pass base, indispensabile anche per l’accesso agli spogliatoi. In zona arancione palestre, piscine e centri sportivi sono accessibili solo se si è in possesso del super green pass (quindi solo ai vaccinati o ai guariti da Covid-19). In zona rossa chiusi centri, palestre e piscine, anche per chi ha il pass rafforzato.

Passiamo ad aspetti che riguardano la vita sociale nei centri sportivi, nelle palestre: il green pass di base in zona bianca e gialla è indispensabile per l’ingresso agli spogliatoi, piscine o palestre. In zona arancione gli spogliatoi solo accessibili solo con il super green pass. Anche in questi luoghi chiusi, dunque, con il tampone negativo non si può entrare se non vaccinati o guariti dal Covid-19.

GP anche per seguire le partitelle tra ragazzi

Idem per seguire, anche in zona bianca, una partitella tra ragazzi – ad esempio dei propri figli – in un palazzetto o in una struttura: serve il super green pass e la normativa è estesa a ragazzi con più di 12 anni.

VIRGILIO SPORT