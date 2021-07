Green pass obbligatorio per tornare allo stadio, il Governo ci pensa

Le immagini degli spalti degli stadi di Euro 2020 entreranno di diritto nella storia: dopo più di un anno di Covid, vedere i tifosi ritornare ad esultare e tifare è stata un’emozione indescrivibile, quasi ai limiti della realtà.

E adesso ci si chiede quando sarà possibile rivedere le stesse immagini in Italia, e nello specifico in Serie A: dopo aver promesso la riapertura degli stadi per il 25% della capienza dall’inizio della prossima stagione, quella 2021/22, si torna a parlare delle modalità per arrivare alla capienza totale.

Un’ipotesi, valutata in queste ore, riguarda il Green pass, sulla scorta di quanto portato avanti da altri Paesi, Francia, Spagna e Inghilterra su tutti.

In questo senso, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, il Governo potrebbe decidere di rendere obbligatorio il Green pass anche per la partecipazione agli eventi sportivi: si tratterebbe, quindi, di un provvedimento rivolto a chi ha già effettuato anche la seconda dose del vaccino.

Per adesso nulla di certo, ma il tema verrà affrontato nei prossimi giorni, in ottica riaperture.

OMNISPORT | 14-07-2021 18:46