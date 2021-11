Ora è ufficiale: divieto all'ingresso agli eventi sportivi ai non vaccinati

24-11-2021 19:25

Si attendeva solamente l’ufficialità per questo provvedimento, e alla fine è arrivato. Tra le varie norme del decreto sul ‘super green pass’, appena approvato dal consiglio dei ministri, c’è il divieto di accesso agli “eventi sportivi” ai non vaccinati (o guariti dal Covid).

Questo significa che senza Green Pass non si potrà accede a palestre, piscine stadi, ne a qualsiasi altra struttura sportiva presente sul suolo italiano. Il Super Green pass varrà dal 6 dicembre al 15 gennaio, ma le misure potranno essere poi prorogate, secondo quanto riportato dall’Ansa.

Il Super Green pass sarà dato a vaccinati e guariti, e chi non ne sarà in possesso non ptrà neanche, per esempio, neanche soggiornare in albergo.

OMNISPORT