Super multa per Varese. 1.800 euro alla società biancorossa per offese, un turno ad Hamilton della Germani.

OPENJOBMETIS VARESE. Ammenda di Euro 1.800,00 per offese collettive frequenti nei confronti di un tesserato ben individuato della squadra avversaria.

JORDAN CHRISTIAN HAMILTON (Atleta GERMANI BRESCIA). Squalifica per 1 gara per comportamento offensivo, a fine gara, negli spogliatoi, espresso in modo plateale nei confronti degli arbitri. Sostituita con ammenda di Euro 3.000,00.

ALMA PALL. TRIESTE 2004. Ammenda di Euro 540,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri; per lancio di oggetti non contundenti (aeroplanini di carta e caramelle) collettivo sporadico, senza colpire.

SPORTAL.IT | 08-10-2018 17:00