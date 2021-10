Superbike: a Portimao Michael Van Der Mark vince la Superpole Race

L’olandese Michael Van Der Mark su BMW ha vinto sul bagnato la Superpole Race del Gran Premio del Portogallo del Mondiale Superbike sul bellissimo circuito di Portimao. Van Der Mark ha fatto il vuoto precedendo il britannico Scott Redding sulla Ducati aruba.it e il francese Loris Baz, anche lui su Ducati ma del Team GoEleven. Sesto il turco della Yamaha Toprak Razgatlioglu mentre il nordirlandese della Kawasaki sei volte campione del mondo Jonathan Rea è finoto a terra, come ieri in gara-1, ma stavolta al primo giro, e vede aumentare il suo distacco in classifica mondiale da Razgatlioglu a 49 punti. Quarto Andrea Locatelli, compagno di squadra del turco.

OMNISPORT | 03-10-2021 13:20