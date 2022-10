Superbike, Bassani rinnova con la Ducati

07-10-2022 19:21

Ancora una conferma per il team Ducati Superbike.

Nella stagione che vede Alvaro Bautista avviato verso la conquista del titolo mondiale, anche i piloti italiani della scuderia di Borgo Panigale si stanno disimpegnando molto bene, da Michael Bruno Rinaldi, compagno di team di Bautista, ad Axel Bassani, in gara con il team Motocorsa Racing.

Così, dopo quella del bolognese, è arrivata al conferma ufficiale per la prossima stagione anche per Bassani con l’annuncio ufficiale dato da Ducati al termine della seconda sessione di prove libere del GP del Portogallo a Portimao.

Entusiasta il commento di Bassani, che non ha però nascosto il sogno di puntare ad una moto ufficiale: “Sono felice di continuare con Motocorsa. Quest’anno abbiamo fatto un ottimo lavoro e siamo cresciuti molto. Spero di poter competere per i primi tre posti, ma è davvero difficile visto che Toprak, Johnny e Alvaro per ora sono su un altro livello adesso. Dopo il 2023 vedremo se avremo la possibilità di avere una moto ufficiale e di lottare per il campionato“.

Classe ’99, veneto di Feltre, Bassani sta vivendo la seconda stagione nel Mondiale Superbike ed ha finora conquistato tre podi, il secondo posto al Montmelò nel 2021 e due terzi posti quest’anno a Magny-Cours.