Superbike: Bautista sempre più vicino alla Ducati

Notizie di mercato iportanti quelle che arrivano da Navarra sede questo week-end del settimo atto del Mondiale Superbike. La pista spagnola accoglie il secondo dei quattro appuntamenti che si terranno in terra spagnola, un circuito inedito per tutti i protagonisti.

Ducati si prepara a dare battaglia con il nostro Michael Ruben Rinaldi ed il britannico Scott Redding che dovrebbe lasciare il marchio italiano al termine della stagione in corso. L’inglese, primo nella race-2 di Most (Repubblica Ceca), potrebbe per far spazio all’iberico Alvaro Bautista.

Non si tratta di un fulmine a ciel sereno: la notizia è nell’aria da un po’ di tempo e la conferma è attesa per le prossime settimane. Bautista potrebbe lasciare dunque la Honda e tornare con Ducati, casa che insegue al momento la Kawasaki e le Yamaha.

OMNISPORT | 19-08-2021 11:55