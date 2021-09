Superbike, Catalogna: Rea vince la Superpole Race

La Superpole Race del Gran Premio di Catalogna di Superbike sul circuito di Montmelò è stata fatta ripartire per una seconda volta ed è stata vinta dal nordirlandese sei volte campione del mondo Jonathan Rea davanti al turco della Yamaha Toprak Razgatlioglu, terzo lo spagnolo della Honda Alvaro Bautista. Quinto e sesto i due italiani della Ducati, anche se di due team diversi, Michael Ruben Rinaldi di aruba.it e Axel Bassani di Motorcorsa, rispettivamente terzo e secondo ieri in gara-1 dietro al britannico Scott Redding, compagno di squadra di Rinaldi, quindicesimo stamattina. In classifica Rea allunga su Razgatlioglu portandosi a 9 punti di vantaggio.

OMNISPORT | 19-09-2021 12:38