Superbike, Gara 2 a Razgatlioglu dopo l'errore di Rea

Dopo aver trionfato in Gara 1, il pilota turco Toprak Razgatlioglu si è aggiudicato anche Gara 2 della superbike sul circuito di Donington e passa in testa nella classifica del Mondiale. Il campione in carica Rea, mentre era in vetta alla corsa, ha commesso un errore a 13 giri dalla fine ed è scivolato, chiudendo al 20esimo posto.

Secondo posto per la Yamaha Grt di Garrett Gerloff, terza la Bmw di Tom Sykes. Casella numero quattro per Scott Redding che riporta una Ducati nelle prime posizioni.

OMNISPORT | 04-07-2021 17:07