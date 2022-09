Superbike: Gerloff passa da Yamaha a BMW

15-09-2022 11:05

Giornata importante e ricca di annunci per quanto riguarda il mercato piloti del Mondiale Superbike. Dopo l’ufficialità del trasferimento di Remy Gardner nel team GRT Yamaha, è arrivata anche quella del passaggio di Garrett Gerloff nel team Bonovo Action BMW.

Entrambe le operazioni erano ormai note da giorni e si trattava solamente di renderle ufficiali.

Gerloff ha bisogno di rialzarsi dopo aver leggermente deluso le aspettative. Nel 2020 aveva avuto un buon debutto nel Mondiale Superbike e quindi, l’anno seguente ci si attendeva un salto di qualità da parte sua. Cosa che però non è avvenuta.

Anche in questa stagione il pilota texano non sta esaltando, tutt’altro. Il suo miglior risultato per adesso è quello del weekend a Magny-Cours: quinto in Gara 1, poi ottavo nelle successive due manche. Qualcosa non ha funzionato a dovere e cambiare ambiente potrebbe essere la soluzione giusta per rilanciare la sua carriera nel WorldSBK.

Il prossimo anno in sella alla BMW M 1000 RR del team Bonovo Action, rimpiazzerà Eugene Laverty.