Superbike, GP Repubblica Ceca: gara-1 a Razgatlioglu, due cadute per Rea

Quarta vittoria stagionale per Toprak Razgatlioglu in gara-1 del Gran Premio della Repubblica Ceca del Mondiale Superbite sul circuito di Most. Il turco della Yamaha ha battuto in volata dopo averlo sorpassato all’ultimo giro il britannico della Ducati Aruba.it Scot Redding al termine di un duello straordinario che ha visto protagonista fino a nove giri dalla fine il nordirlandese della Kawasaki Jonathan Rea, vincitore degli ultimi sei mondiali. E’ stato in quel momento che Rea è caduto per la prima volta, e poi di nuovo a cinque giri dal termine, mentre tentava una disperata rimonta. Terzo e nettamente staccato Andrea Locatelli, compagno di squadra di Razgatlioglu che ora è a soli 12 punti da Rea nella classifica iridata.

OMNISPORT | 07-08-2021 17:34