Superbike: incidente in bici per Troy Bayliss

Per fortuna non è in pericolo di vita, ma lo spavento è stato grandissimo.

Troy Bayliss, tre volte campione del mondo Superbike, è stato vittima di un incidente in bicicletta lo scorso venerdì, 14 maggio, che gli ha provocato una frattura della vertebra C4 con interessamento midollare che costringerà la leggenda Ducati, 52 anni, a restare a riposo per alcuni mesi. Lo rende noto l’Ufficio Stampa Ducati Corse.

Come è avvenuto l’incidente? Troy non ha nessun ricordo della dinamica dell’incidente: secondo la ricostruzione si è scontrato con un’altra bicicletta che proveniva tra due auto parcheggiate. Il campione australiano nell’impatto ha battuto violentemente la testa ed ha perso conoscenza. Bayliss ha ricevuto le cure del caso e ora le sue condizioni sono stabili, tanto che Troy è potuto rientrare nella sua casa sulla Gold Coast, per iniziare la convalescenza.

OMNISPORT | 19-05-2021 10:12