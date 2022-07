Superbike: Razgatlioglu vince ancora a Donington, poi Bautista e Rea

17-07-2022 15:55

Ci voleva il weekend di Donington per ritrovare da grande protagonista Toprak Razgatlioglu. Tripletta per il campione del mondo in carica, che dopo gara 1 e la Superpole Race ha trionfato anche in gara 2. Vittorie importanti per il turco della Yamaha, tornato di forza in lotta per il titolo mondiale.

Una sfida continua a tre per il campionato, che vede ancora Alvaro Bautista davanti a tutti. Dopo la caduta di gara 1, lo spagnolo della Ducati ha chiuso secondo in gara 2 riuscendo a sorpassare negli ultimi giri Jonathan Rea. Terzo così il pilota della Kawasaki, che poteva recuperare più punti in classifica.

Dietro ai tre grandi protagonisti, bene Michael Ruben Rinaldi, quarto con la Ducati, e Scott Redding, quinto su BMW. In campionato Bautista resta leader con 17 punti di vantaggio su Rea e 43 su Razgatlioglu. La lotta per il titolo Superbike proseguirà il 30 e 31 luglio a Most, in Repubblica Ceca.