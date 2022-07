Supercoppa LNP, svelati gironi, formula e calendario

18-07-2022 15:22

Il secondo campionato di basket nostrano ripartirà ufficialmente domenica 11 settembre, data stabilita dalla LNP per la prima giornata della Supercoppa 2022, torneo che, come di consuetudine, darà il là alla nuova stagione di A2.

Quest’anno, per l’occasione, le squadre saranno divise in sette gironi da quattro squadre ciascuno e la competizione prevederà, al contrario delle scorse stagioni, un turno di quarti di finale (mercoledì 21 settembre) prima delle Final Four conclusive in programma sabato 24 e domenica 25 settembre.

Di seguito, la composizione dei sette raggruppamenti della prima fase.

Girone Blu – Pallacanestro Cantù, Urania Milano, Basket Torino, JBasket Monferrato.

Girone Giallo – Pallacanestro Trapani, Fortitudo Agrigento, Stella Azzurra Roma.

Girone Verde – Blu Basket Treviglio, UCC Piacenza, Juvi Cremona, Vanoli Cremona.

Girone Rosso – Basket Ravenna, Pallacanestro 2.015 Forlì, Benedetto XIV Cento, RBR Rimini.

Girone Azzurro – Pasca Nardò, Cestistica San Severo, Latina Basket, Chieti Basket 1974.

Girone Bianco – Pistoia Basket 2000, NPC Rieti, Fortitudo Bologna, San Giobbe Chiusi.

Girone Arancione – Pallacanestro Mantovana, APU Udine, Kleb Basket Ferrara, UEB Cividale.