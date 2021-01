Supercoppa: quanto vale vincerla?

La PS5 Supercup, dopo le ultime due edizioni giocate in Arabia Saudita, torna ad essere disputata In Italia: teatro dell’incontro tra Juventus e Napoli, che si affrontano per la prima volta in stagione dopo il pasticcio della sfida non disputata il 4 ottobre 2020 è il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Secondo quanto riportato da Repubblica, le due società – a seguito dell’edizione araba della finale – si sarebbero messe in tasca un totale di 5,8 milioni di euro, dato che le spese per l’allestimento dell’evento erano comunque a carico degli organizzatori.

Per questa stagione inevece le cose e gli incassi non vanno così bene. L’Arabia Saudita avrebbe infatti fatto sapere di non essere interessata a ospitare l’incontro, vista l’impossibilità di accogliere i tifosi allo stadio.

Da qui il ritorno in Italia, a Reggio Emilia, per un match che dovrebbe portare ai club circa 2,6 milioni in totale, meno della metà rispetto al 2019.

OMNISPORT | 20-01-2021 13:04