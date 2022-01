SuperG Cortina: trionfa Elena Curtoni, paura per Sofia Goggia

23-01-2022 13:37

Nel SuperG sull’Olympia delle Tofane, a Cortina, troviamo ancora una volta il colore azzurro sul gradino più alto del podio. Vittoria stupenda per la nostra Elena Curtoni, che ottiene il suo secondo successo in carriera in Coppa del Mondo dopo quello in discesa a Bansko nel 2020. Grande prova dell’azzurra, che risulta più che eccellente nella prima parte per poi controllare nella seconda, dove commette un piccolo errore che non le impedisce di prendersi la prima posizione. Fuori dal podio le altre italiane, si teme però per Sofia Goggia, protagonista di una brutta caduta per la quale dovrà sottoporsi a degli esami.

SuperG Cortina: Elena Curtoni vince, successo numero 300 per l’Italia in Coppa del Mondo

La mostruosa prova della Curtoni, che chiude col tempo di 1:20.98 (irraggiungibile per molte) è la vittoria numero 300 in Coppa del Mondo per l’Italia. All’arrivo sul traguardo tutti avevamo già capito che si sarebbe trattato di una prestazione da podio, ma il primo posto è qualcosa di davvero spettacolare.

Sci piatti, posizione di velocità per tutta la discesa e solo un piccolo errore nella parte finale che però non compromette la vittoria.

SuperG Cortina, Tippler seconda, Michelle Gisin terza

Guardiamo ora tutte quelle che la Curtoni si è messa dietro. Secondo posto a sette centesimi dall’azzurra per Tamara Tippler, che ha compiuto una parte finale di discesa forse superiore a quella della Curtoni. Terza piazza invece per Michelle Gisin, svizzera, con un ritardo di 24 centesimi dalla prima posizione.

Quarto posto e fuori dal podio Federica Brignone, che accusa 32 centesimi di ritardo ma che si può consolare con la pettorina rossa da leader della specialità, dove è al comando con 377 punti contro i 348 proprio di Elena Curtoni e 332 di Sofia Goggia.

Quinta piazza per l’elvetica Corinne Suter (+0.44), che è arrivata davanti alla francese Tessa Worley (+0.54), alla norvegese Ragnhild Mowinckel (+0.59) e alla ceca Ester Ledecka (+0.61). Per finire la Top-10 ecco la neozelandese Alice Robinson (+0.62) e l’austriaca Mirjam Puchner (+0.67).

SuperG Cortina: paurosa caduta per Sogia Goggia

Gara a due facce per l’Italia. Se troviamo la gioia immensa per la vittoria di Elena Curtroni, tutta la Nazione è in ansia per la spaventosa caduta della nostra campionessa Sofia Goggia. Grande timore per le condizioni del suo ginocchio sinistro, spigolato violentemente e andato in rotazione innaturale all’altezza dello Scarpadon.

Le sue condizioni preoccupano tutto lo staff azzurro a 10 giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022.

