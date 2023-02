Superlega, continua il campionato a parte di Perugia. Ko Modena e Trento

Nella ventesima giornata di campionato gli umbri allungano in vetta alla classifica.

19-02-2023 23:03

Continua il percorso immacolato di Perugia in Superlega: la capolista ha battuto con un secco 3-0 Cisterna, conquistando la ventesima vittoria su venti partite disputate.

Gli umbri hanno allungato su Modena, battuta in trasferta a Verona e ora tallonata da Trento, che ha rimontato e piegato per 3-2 Milano al termine di una partita mozzafiato. La Lube Civitanova ha superato Piacenza, mentre Monza ha perso in casa contro Padova.

Perugia-Cisterna 3-0

Lube Civitanova-Piacenza 3-2

Monza-Padova 2-3

Verona-Modena 3-2

Milano-Trentino 2-3