Superlega, la Lube ribalta la serie: si va a gara 5

Ora appuntamento sabato 8 aprile

02-04-2023 10:26

La Lube di Chicco Blengini, dopo esere stata 2 a 0 nella serie die quarti dei playoff scudetto riapre la serie portandola a gara 5.

In Gara 4 dei Quarti di Finale Play Off la Cucine Lube Civitanova pareggia i conti nel confronto con la WithU Verona, e rimanda la chiusura della Serie a sabato 8 aprile alle ore 18.00. Ancora una volta il protagonista è stato Nikolov, autore di 22 punti che gli sono valsi il premio MVP. Per i padroni di casa grande prova di Keita e Sapozhkov, che hanno messo a terra rispettivamente 25 e 21 palloni.

A commentare il match Ivan Zaytsev: “Abbiamo sfoderato in campo una prestazione solida, concreta, anche dal punto di vista mentale, perché è stata un’altalena di tensione in entrambe le metà campo, dato che tutte due le squadre sapevano benissimo dell’importanza di questa partita. Cosa è successo nel terzo set? È andato al servizio Marlon Yant e ha fatto i danni, quelli veri. Appuntamento a Gara 5, per la quale mi aspetto un palas di quelli belli carichi e infuocati”.

WithU Verona – Cucine Lube Civitanova 1-3 (25-20, 23-25, 26-28, 24-26)