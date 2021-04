Superlega, Laporta ci riprova: "Progetto da migliorare, ma necessario"

Non è mai finita finché non è finita. Anche per la Superlega.

Il progetto che avrebbe potuto rivoluzionare il calcio europeo non è ancora tramontato. Parola di Joan Laporta, appena tornato alla presidenza del Barcellona.

Il club catalano non aveva ancora preso posizione in modo pubblico sul tema e le dichiarazioni di Laporta fanno capire la volontà di continuare a lavorare alla Superlega, pur ammettendo tra le righe che il piano originario può essere migliorato:

“Avevamo una posizione prudente, come necessario, ma l’ultima parola spetterà ai soci. I grandi club contribuiscono con molte risorse e dobbiamo essere in grado di dare il nostro punto di vista sulla distribuzione economica. Facciamo investimenti molto importanti, gli stipendi sono altissimi e tutte queste considerazioni vanno tenute in considerazione, tenendo conto dei meriti sportivi.Abbiamo bisogno di più risorse per rendere questo un grande spettacolo. Penso che ci sarà un’intesa”.

Laporta è ottimista riguardo al fatto che il dialogo con gli altri club e le istituzioni porterà al risultato sperato: “Siamo sostenitori dei campionati nazionali e siamo aperti a un dialogo con la Uefa. “Ci sono state pressioni su alcuni di loro, ma la proposta continua a esistere”.

OMNISPORT | 22-04-2021 15:39