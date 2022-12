Superlega – Padova si prende lo scontro salvezza con Siena

08-12-2022 20:40

Vince e convince Padova nel recupero di Superlega battendo nettamente Siena per 3 a 0.

I bianconeri conducono la gara dall’inizio alla fine e lo fanno con i parziali di 25-16, 25-20, 25-20 che spiegano senza mezzi termini il dominio della squadra di casa.

Il match ha visto l’ottima regia di Saitta e la risposta sempre presente dei martelli Petkovic (17 punti), Takahashi (15 punti), Desmet (12 punti), al cospetto di una Siena che riesce a tenere testa solo nelle fasi iniziali di ogni set.

Con questo successo il gap tra Padova ed i toscani aumenta a 6 punti, vero anche che Siena ha una gara in meno (recupero con Civitanova il 21 dicembre).

Ecco i commenti al termine.

Mathijs Desmet (Pallavolo Padova): “È una vittoria molto importante per noi, abbiamo giocato bene dall’inizio alla fine e abbiamo conquistato tre punti fondamentali per il futuro. Io Mvp? Sono felice ovviamente, ma quello che conta è che vinca la squadra”.

Federico Bonami (Emma Villas Aubay Siena): “Padova è stata squadra e noi no, avremmo dovuto esserlo, prima della partita ci eravamo di giocare con una motivazione ma non ci siamo riusciti, purtroppo risulta difficile trovare aspetti positivi da questa gara; l’unica cosa che possiamo fare è pensare che siamo ancora a dicembre e che il campionato è lungo, c’è ancora tutto un girone di ritorno da giocare”.

IL TABELLINO

PALLAVOLO PADOVA – EMMA VILLAS AUBAY SIENA 3-0 (25-16, 25-20, 25-20)

PALLAVOLO PADOVA: Saitta 2, Desmet 12, Volpato 2, Petkovic 17, Takahashi 15, Crosato 9, Gardini 0, Zenger (L), Guzzo 0, Zoppellari 0. N.E. Lelli, Asparuhov, Canella. All. Cuttini.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Finoli 3, Petric 7, Ricci 3, Pinali 14, Van Garderen 6, Mazzone 6, Bonami (L), Raffaelli 2, Pereyra 0. N.E. Pochini, Biglino, Ngapeth, Pinelli. All. Montagnani.

ARBITRI: Curto, Zanussi.

NOTE – durata set: 23′, 25′, 26′; tot: 74′.

MVP: Mathijs Desmet (Pallavolo Padova)

Spettatori: 1.854