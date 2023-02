La capolista continua la sua serie di vittorie consecutive

12-02-2023 21:19

Diciannove vittorie su diciannove partite di Superlega per Perugia, che ha espugnato Trento al termine di un match spettacolare, finito 3-2 con i parziali di 25-19, 18-25, 22-25, 25-23, 11-15.

Dietro alla finora imbattibile capolista c’è Modena, che ha superato per 3-1 Taranto conquistando il secondo posto in solitaria davanti a Trento. Successi preziosi per Verona a Padova e Piacenza in casa contro Milano.

Padova-Verona 2-3

Piacenza-Milano 3-1

Modena-Taranto 3-1

Trentino-Perugia 2-3