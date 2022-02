Superlega, Perugia e Modena non sbagliano

20-02-2022 23:01

Dopo il sorprendente successo di Vibo Valentia nell’anticipo in casa di Monza, si è completato nella giornata di domenica il programma della 22a giornata di Superlega con la disputa di altre quattro partite.

A riposo Trentino, con Civitanova-Latina rinviata per il focolaio di Coronavirus tra i marchigiani, Perugia e Modena hanno liquidato per 3-1 Padova (19-25, 25-22, 25-22, 25-13) e Verona, quest’ultima sconfitta in casa dalla squadra di Andrea Giani, con i parziali di 25-21, 27-25, 28-30, 25-21.

Negli altri match Taranto sconfigge 3-1 Piacenza (25-19, 25-23, 25-27, 25-22), mentre Milano non ha pietà della già retrocessa Ravenna, che si illude vincendo il primo set (25-22), ma cede poi per 3-1 (25-18, 25-19, 25-19).

In classifica Perugia resta saldamente in vetta con 55 punti davanti a Civitanova con 45, ma due partite in meno rispetto agli umbri. Trentino è terza con 42 punti e una partita in più e quattro punti in più rispetto a Modena.

OMNISPORT