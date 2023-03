Superlega, Perugia non sbaglia la prima dei playoff

La formazione di Anastasi vince gara uno dei quarti dei play off scudetto

19-03-2023 13:04

Cominciano nel migliore dei modi i PlayOff scudetto per la Sir Safety Susa Perugia. I Block Devils di coach Andrea Anastasi superano 3-0 l’Allianz Milano in Gara 1 dei Quarti di finale. Lo fanno al termine di un match ben giocato dai padroni di casa, capaci di sfruttare l’onda positiva della Champions League e un muro granitico (11 punti diretti) che crea non poche difficoltà agli attaccanti meneghini.

Perugia dunque avanti nella serie, mercoledì a Milano Gara 2.

Risultato Anticipo Prima Giornata Quarti di finale Play Off Scudetto Credem Banca:

Sir Safety Susa Perugia – Allianz Milano 3-0 (25-22, 25-15, 25-18)