02-03-2022 22:44

Nelle partite odierne di Superlega successi interni di Civitanova e Trento, che restano affiancate al secondo posto a 10 lunghezze dalla capolista Perugia. La Lube ha battuto Cisterna per 3-1 (17-25 25-21 25-18 25-20), l’Itas Vibo Valentia per 3-0 (25-17 25-21 25-20). Vince anche Piacenza a Ravenna per 3-1 (26-24 24-26 25-22 25-20).

OMNISPORT