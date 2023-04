Superlega, Trento vola in semifinale dei play off scudetto

L'unica squadra a essersi guadagnata l'accesso in semifinale è la formazione di Lorenzetti

03-04-2023 10:19

Solo l’Itas Trentino riesce a chiudere la pratica dei quarti dei play off scudetto in quattro gare. Tutte le altre gare, invece, si decideranno a gara cinque. La serie forse meno improbabile sulla carta, quella tra Perugia e Milano, è ancora aperta e si deciderà a sorpresa all’ultimo match in programma (da confermare) lunedì con Milano capace di battere nuovamente gli umbri al tie break.

Vincono anche Piacenza e Civitanova

Risultati 4a Giornata dei Quarti di finale Play Off Scudetto:

Allianz Milano-Sir Safety Susa Perugia 3-2 (25-15, 19-25, 19-25, 28-26, 15-13)

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena 3-0 (25-20, 25-21, 25-20)

Vero Volley Monza – Itas Trentino 0-3 (22-25, 20-25, 19-25)

Giocata sabato

WithU Verona – Cucine Lube Civitanova 1-3 (25-20, 23-25, 26-28, 24-26)