Superlega: vittorie di Trento, Lube, Milano e Verona

E' andata in archivio la diciottesima giornata del massimo campionato italiano di pallavolo.

05-02-2023 21:07

Non sbagliano le prime della classe nella diciottesima giornata della Superlega di volley. Dopo le vittorie di sabato della capolista Perugia e di Modena, rispondono all’appello Trento, Lube Civitanova, Verona e Milano.

Trento si impone a Taranto per 3 set a zero con i parziali di 26-24, 28-26, 25-22 e torna al secondo posto in classifica. La Lube è quarta grazie alla vittoria contro Cisterna per 3-1 (20-25, 25-18, 25-23, 27-25, mentre Verona si conferma quinta imponendosi a Monza per 1-3 (26-24, 25-20, 14-25, 25-21).

Bene anche Milano, che torna al successo dopo due ko piegando in casa Padova 3-1 (25-18, 23-25, 25-20, 25-19) e sale a 26 punti al settimo posto.