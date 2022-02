06-02-2022 21:38

Vittorie per Modena e Monza nelle due partite della ventesima giornata del campionato di pallavolo maschile. Modena ha battuto in rimonta Trento nel big match al golden set con i parziali di 25-23, 25-21, 19-25, 18-25, 13-15.

Successo per Monza contro Cisterna in quattro set per 22-25, 25-23, 25-23, 25-1. Rinviata Piacenza-Padova. In classifica Modena quarta, Monza al sesto posto. Trento resta terza.

OMNISPORT