07-01-2023 13:53

Il 2022 si è chiuso con lo spettacolo della Del Monte Coppa Italia SuperLega: i Quarti di Finale del trofeo che assegna la coccarda tricolore hanno regalato sfide molto accese e ben tre successi esterni. Si torna ora in campo per la terza giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca, la prima del 2023, in programma sabato 7 e domenica 8 gennaio, che si preannuncia a dir poco scoppiettante.

3a giornata di ritorno Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 7 gennaio 2023, ore 18.00

Valsa Group Modena – Cucine Lube Civitanova

Domenica 8 gennaio 2023, ore 15.30

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Emma Villas Aubay Siena – Allianz Milano

Domenica 8 gennaio 2023, ore 18.00

WithU Verona – Sir Safety Susa Perugia

Pallavolo Padova – Top Volley Cisterna

Arbitri: Curto Giuseppe, Cappello Gianluca (Giglio Anthony)

Domenica 8 gennaio 2023, ore 20.30

Vero Volley Monza – Gioiella Prisma Taranto