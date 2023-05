Supermarket Chelsea: in 15 con la valigia in mano

Mauricio Pochettino ha il compito di alleggerire una rosa di 33 uomini più i prestiti che faranno ritorno a Londra

31-05-2023 08:30

Una lista lunga almeno 15 giocatori. Sono quelli che partiranno sicuramente o che forse se ne andranno in estate dal Chelsea. La missione del nuovo allenatore Mauricio Pochettino è sfoltire una rosa di 33 giocatori più i prestiti. E allora potrebbero esserci diverse occasioni da cogliere sul mercato, anche per le nostre squadre.

Scrive il Daily Mail: “Pierre-Emerick Aubameyang, Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Edouard Mendy e Callum Hudson-Odoi dovrebbero partire, mentre il futuro di Kalidou Koulibaly, César Azpilicueta e N’Golo Kante non è chiaro”. Poi ci sono Denis Zakaria, che farà ritorno alla Juventus, Kovacic, Conor Gallagher, Trevor Chalobah e Loftus-Cheek che potrebbero andare via. Pochettino ha fatto sapere di non contare neanche su Joao Felix, che farà ritorno all’Atletico Madrid. Non dimentichiamo, infine, Romelu Lukaku, che tornerà a Londra, ma difficilmente resterà qui.