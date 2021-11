SuperTennis Award: Jannik Sinner miglior giocatore italiano del 2021

22-11-2021 22:22

È stato forse il miglio anno di sempre per il tennis azzurro, con le imprese meravigliose dei nostri atleti e anche con le ATP Finals di Torino. Nella giornata di oggi si sono tenuti i SuperTennis Awards, gli Oscar del tennis italiano per celebrare le migliori imprese del tennis azzurro, giunti ormai alla quarta edizione.

Il miglior tennista italiano è Jannik Sinner, grazie ovviamente ai 4 tornei vinti in stagione (Sofia, Washington, Melbourne ed Anversa, record per un tennista italiano) oltre alla finale del Masters 1000 di Miami. Questi successi gli hanno permesso di sfondare un vero e proprio muro, ovvero quella della top-10 del Ranking ATP a soli 20 anni, oltre al poter disputare le Finals come riserva dopo lo sfortunato infortunio di Matteo Berrettini.

Il tennista romano è stato incoronato per l’impresa dell’anno. Trattasi ovviamente della finale a Wimbledon persa contro Nole Djokovic, risultato a cui nessun italiano era mai arrivato sull’erba dell’All England Club.

Per quanto riguarda le donne, premiata come tennista dell’anno Camila Giorgi, che grazie al successo nel WTA 1000 di Montreal ed i quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo ha fatto splendere la luce al femminile.

La tennista che si è migliorata di più rispetto all’anno precedente è stata invece Jasmine Paolini, grazie alla sua risalita in classifica e il successo di Portorose.

Infine i i premi ‘NextGen1: Lucia Bronzetti, che in cinque mesi è salita dalla 280esima posizione fino alla 145esima, tra le donne, mentre tra gli uomini Flavio Cobolli, grazie alle due finali Challenger disputate e l’aver toccato il 218esimo posto nelle classifiche mondiali.

