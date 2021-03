Surf, Fioravanti: "Sarebbe incredibile partecipare alle Olimpiadi"

Le prime Olimpiadi per il surf, per Leonardo Fioravanti potrebbe essere un sogno che si avvera. Nel 2015 rischia la sedia a rotelle per un infortunio ma poi si rialza e vince il titolo mondiale ISA under 18 entrando nella storia. Prima dello stop per Covid centra la sua più grande vittoria con un primo posto al Sydney Pro Surf.

Ma le Olimpiadi sono tutt’altra cosa: “Partecipare alle Olimpiadi – ammette il 23enne surfista romano intervistato dall’Ansa – sarebbe incredibile! Rappresenterebbe un’occasione per me non solo di partecipare alla competizione più importante per un atleta, ma anche di far conoscere ancor di più il surf in Italia. Che bello sarebbe se gli italiani si appassionassero a questa disciplina grazie a me. Mi giocherò le chance di qualificazione agli ISA World Surfing Games in programma dal 29 maggio al 6 giugno a El Salvador – ricorda l’azzurro – Ce la metterò tutta”.

OMNISPORT | 29-03-2021 15:25