Surf, il campione Medina: "Ho problemi mentali, non inizio la stagione"

25-01-2022 16:14

Gabriel Medina, vincitore dell’ultima edizione del Championship Tour aggiudicandosi il titolo per la terza volta in carriera, sui social network ha spiazzato tutti: “Gli ultimi mesi sono stati difficili per me e mi hanno messo a dura prova. In virtù di ciò, ho deciso di ritirarmi dall’inizio del WSL Championship Tour 2022”.

Il campione del surf prosegue: “Avevo tutte le intenzioni di gareggiare per l’intera stagione, avevo fatto tutti i preparativi dal punto di vista medico (mi sono vaccinato contro il Covid durante le vacanze). Ma non sono in un momento in cui credo di poter gareggiare contro i migliori surfisti del mondo e ho bisogno di concentrarmi sul mio benessere. Non so quanto tempo ci vorrà, ma conto di tornare nel Championship Tour non appena sarò pronto. Oltre al corpo, ho problemi emotivi che devo affrontare. Riconoscere e ammettere a me stesso che non sto bene è stato un processo molto difficile, e scegliere di prendermi del tempo per prendermi cura di me stesso è stata forse la decisione più difficile che abbia mai preso in tutta la mia vita”.

OMNISPORT