Suso: "Anche l'Atletico mi ha cercato"

Non solo il Real Madrid su Suso.

Intervistato da EsRadio, l’esterno offensivo rossonero ha parlato di un interesse dell’Atletico Madrid: “In estate ci sono stati contatti con i colchoneros: la clausola era di 40 milioni e se fosse passato altro tempo il prezzo sarebbe stato ancora più alto. In Spagna ad una certa cifra ci sono poche squadre che possono interessarsi”.

”E’ vero anche che, avendo appena rinnovato con il Milan, non volevo andar via – ha ammesso lo spagnolo – Ero in una situazione in cui io e la mia famiglia stavamo molto bene: amo l’Italia, Milano, il Milan. Non ho mai pensato di tornare a giocare in Liga”.

SPORTAL.IT | 15-11-2018 18:05