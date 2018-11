Suso spaventa il Milan dal ritiro della Spagna

“Quando i migliori club del mondo si interessano a te non puoi che essere orgoglioso, vuol dire che stai facendo bene”. Risponde così Suso, intervistato da Radio Marca nel ritiro della nazionale spagnola, alla domanda sull’interesse nei suoi confronti del Real Madrid: “Chi non sarebbe felice se il Real si interessa a te? Sarebbe bellissimo giocare in uno dei club più grandi del mondo”. Il giocatore però precisa: “È sempre bello giocare nel tuo paese ma ora sono contento al Milan, sono in una nazione come l’Italia la cui cultura è simile alla nostra. Nel Milan mi sento importante, sono felice e mi trovo bene con l’allenatore”. Per Gattuso solo belle parole: “È come quando giocava. Non ha perso l’intensità che aveva prima anche ora che fa il tecnico. Quando finisce l’allenamento è la persona più simpatica e amabile che puoi incontrare, è l’uomo giusto per il nostro club”.

LUI E LUIS ENRIQUE – Poi Suso passa a parlare della nazionale spagnola, che affronterà la Croazia: “Non so se giocherò, prima della gara non sappiamo niente. Sono contento di essere qui, per me è un orgoglio e un premio per il buon lavoro che sto facendo. Se Luis Enrique vuole io sono sempre disponibile a giocare. La Croazia è una buona squadra che può metterci in difficoltà, non possiamo rilassarci. Isco? Un giocatore fantastico, m’incanta vederlo giocare”. Ultimo pensiero sull’ex ct Lopetegui, che è stato esonerato dal Real: “E’ bravo ma al Real Madrid non gli è andata bene. Gli allenatori vengono valutati in base ai risultati e il clun ha ritenuto i risultati deludenti ed è arrivato alla conclusione di licenziarlo”. In questa stagione Suso si sta dimostrando davvero il migliore del Milan: gol ma soprattutto assist, mette il piede in quasi tutte le reti dei rossoneri e sta dimostrando una continuità straordinaria, in campionato come in Europa League dove ha segnato anche col Betis il gol del pari in trasferta.

SPORTEVAI | 14-11-2018 12:04