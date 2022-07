Svanberg: "A Wolfsburg le migliori condizioni per crescere"

16-07-2022 17:56

L’ex centrocampista del Bologna Mattias Svanberg si è presentato ai suoi nuovi tifosi del Wolfsburg: “Nei colloqui con la dirigenza ho subito intuito quanto mi volessero al Wolfsburg. Questo è stato molto importante per me”.

“Ci sono le migliori condizioni qui per crescere come giocatore e credo di poter aiutare la squadra ad ottenere successi. Darò tutto per vincere le partite, così da poter giocare al meglio in Bundesliga e giocare di nuovo anche in Europa”.

