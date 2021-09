Svizzera, il CT Murat Yakin: "Abbiamo grandi chance contro l'Italia"

Il pareggio degli Azzurri contro la Bulgaria, all’esordio da Campioni d’Europa, rimette in discussione la corsa al primo posto del Gironi per le qualificazioni verso il Mondiale in Qatar 2022. Svizzera attualmente al secondo posto con 6 punti, meno 4 dall’Italia con però due partite in meno.

Molti ora credono che la nazionale di Mancini non sia in forma e sia possibile farci lo scalpo, primo tra tutti il CT della Svizzera Murat Yakin. Queste le sue parole:

“Abbiamo buone possibilità di fare un grande passo avanti. Giocheremo contro i campioni d’Europa, ma non dobbiamo far diventare i nostri avversari più forti di quello che sono. Abbiamo tante qualità in organico e mi aspetto che saremo molto aggressivi, anche grazie ai nostri tifosi. E’ molto difficile compensare tutte le assenze, ma la mia squadra ci proverà. Dobbiamo distribuire la responsabilità su più spalle, fare in modo di mantenere la concentrazione a mille”.

OMNISPORT | 04-09-2021 16:07