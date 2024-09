Szczesny è a Barcellona: ecco quando debutterà e quanto guadagnerà con i blaugrana

La Juventus tira un sospiro di sollievo dopo l'addio del polacco perché risparmierà ancora sul monte ingaggi. Visite mediche ok e debutto in blaugrana

Tutto fatto tra Szczesny e il Barcellona. Il polacco è atterrato all’aeroporto El Prat di Barcellona oggi alle 10:30, proveniente da Malaga per sostenere le visite mediche e firmare il contrato con il club azulgrana. Un dietrofront dopo la decisione di lasciare il calcio una volta chiusa l’esperienza con la Juve ma al Barca non ha saputo dire di no. Il club spagnolo ha adottato tutte le precauzioni per evitare che i giornalisti riuscissero a scattare foto al giocatore, facendolo salire direttamente su un furgone con tanto vetri oscurati. Da lì, si è diretto verso la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí per iniziare la prima parte delle visite mediche. Ma quanto risparmierà la Juventus con l’addio del suo ex portiere?

Szczesny ha superato le visite mediche con il Barcellona

Il polacco si è recato all’ospedale di Barcellona per completare gli esami medici, lasciando la struttura poco prima delle 13:00. L’ufficializzazione del suo acquisto – da parte del club – non è prevista per oggi, ma il portiere sarà sotto contratto con i blaugrana fino al termine del campionato.

Szczesny sostituirà Ter Stegen al Barcellona

Wojciech Szczesny, portiere polacco di 34 anni, sarà il nuovo rinforzo nel reparto di portieri del Barcellona dopo l’infortunio di Marc ter Stegen, fuori per otto mesi a causa della rottura del tendine rotuleo.

Nonostante la fiducia dell’allenatore Flick in Iñaki Peña, il club ha ritenuto comunque necessario ingaggiare un portiere esperto, considerando che i sostituti attuali, Astralaga (20 anni) e Kochen (18 anni), sono ancora troppo giovani.

Szczesny, quando giocherà la prima partita con il Barca

Il polacco non è ancora al meglio della condizione, dopo mesi fermo, ma probabilmente Flick conterà su di lui già dalla prossima giornata di campionato, nella trasferta contro l’Alaves.

Nonostante non sia ancora stato presentato ufficialmente, Szczesny dovrebbe assistere domani alla partita di Champions League tra Barcellona e Young Boys allo stadio Montjuïc. Il portiere vanta già 68 presenze nella competizione europea, avendo giocato per Arsenal, Roma e Juventus, e ha debuttato proprio contro il Barcellona nel 2011, quando aveva solo 20 anni.

Quanto guadagnerà Szczesny al Barcellona

L’accordo tra il polacco e il Barca sarà valido fino al 30 giugno 2025: il neo portiere percepirà un ingaggio di 6.5 milioni di euro netti, meno tuttavia di quanto gli era garantito in precedenza dalla Juventus.

Juventus, quanto risparmierà con l’addio di Szczesny

Una volta firmato il contratto con i catalani, Szczesny rinuncerà a 2 dei 4 milioni di euro di buonuscita concordati con la Juve al momento della rescissione del contratto, per via di accordi precedentemente firmati tra il giocatore e i bianconeri.