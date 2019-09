Szczesny se la ride: "Sono il migliore del mondo"

Nella movimentata estate di mercato della Juventus, Wojciech Szczesny è stato forse uno dei pochi giocatori a godere dello status di incedibile.

Reduce da un’ottima prima stagione da titolare in bianconero, il portiere polacco, cui è toccato raccogliere l’eredità di Gigi Buffon, tornato quest’anno a Torino per fare da dodicesimo all’ex romanista, ha parlato al portale 'Przeglad Sportowy', lasciandosi andare a una gustosa battuta pensando alle proprie riserve delle ultime stagioni…: “Quando ero alla Roma ho messo in panchina Alisson, il miglior portiere del mondo, ed ora alla Juve faccio il titolare al posto di Buffon, uno dei migliori della storia. Possiamo concludere che probabilmente sono il miglior portiere del mondo e della storia".

Szczesny si è poi fatto serio parlando del proprio rapporto con l’ex capitano bianconero: “Quando sono arrivato alla Juventus due anni fa sapevo che avrei dovuto fare la riserva di Buffon per un anno. Ora lui è consapevole del suo ruolo e il nostro rapporto è stupendo. A Torino sono felice. Un altro anno di insegnamenti da parte di Gigi è un’esperienza incredibile. È una buona cosa sia per me che per la Juve. Non si può comprare la possibilità di allenarsi con lui, parlargli, osservarlo e condividerci idee. Dovrei essere pazzo a non approfittarne".



SPORTAL.IT | 05-09-2019 18:55