Taekwondo, Dell'Aquila: "Nessuna tensione, ero fiducioso"

22-11-2022 11:28

Vito Dell’Aquila a 22 anni è già campione olimpico di Taekwondo e anche campione del Mondo: ieri il titolo nella categoria 58 kg. L’azzurro ha così parlato di questa ultima impresa ai microfoni di OA Sport.

“Mi davo un 75/80% di possibilità di vincere il Mondiale”

E poi: “Non sentivo nessun peso. Ero fiducioso, ho fatto tesoro delle esperienze delle prime giornate di gara: corazze, arbitraggio, atmosfera, etc. Mi sono ambientato benissimo. Vincere un Mondiale contro una leggenda come il coreano è ancora più speciale. L’Europeo non è un mio obiettivo principale. Ora che ho vinto le maggiori competizioni sono più tranquillo, in questi anni sono andato sovra-ritmo a livello mentale. Mi sono stressato troppo ed è arrivato il momento di godermi le competizioni. L’obiettivo principale da ora in avanti è essere costante con i risultati. Mi interessano tantissimo i Grand Prix”.

La medaglia dell’azzurro è stata anche l’unica della rassegna che si è svolta a Guadalajara, in Messico.