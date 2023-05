Taekwondo – Simone Alessio campione del mondo -80 kg

È medaglia d’oro a Baku per l’atleta azzurro che batte all’ultimo atto lo statunitense Carl Alan Nickolas e si prende così il secondo titolo senior.

31-05-2023 20:59

Simone Alessio è fenomenale a Baku, in Azerbaijan, dove si laurea campione del mondo di taekwondo nella categoria -80 kg.

Dopo aver conquistato a Manchester, quattro anni fa, il titolo nella categoria non olimpica -74 kg, e dopo essersi aggiudicato l’anno scorso il titolo europeo, questa volta piazza il colpaccio a livello mondiale.

Il percorso è stato praticamente perfetto fin quando si è presentato a tu per tu con lo statunitense Carl Alan Nickolas che ha fatto di tutto per metterlo in difficoltà. Il primo round finisce 0-0 ma con priorità data all’azzurro, il secondo finisce nelle mani del campione calabrese grazie ad un’incollatura con il punteggio di 2-1.

Ora il mirino si sposta su Parigi 2024.