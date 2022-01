Tagliafico vuole il Napoli: l'agente in pressing sull'Ajax

18-01-2022 08:00

Il Napoli ha scelto l’obiettivo per la propria fascia sinistra.

L’ingaggio del centrale difensivo Axel Tuanzebe, in prestito dal Manchester United, potrebbe non essere l’unico del gennaio azzurro, perchè il ds Cristiano Giuntoli vuole fare il possibile per mettere a disposizione di Luciano Spalletti Nicolas Tagliafico.

Il fluidificante mancino argentino classe ’92, campione del Sud America in estate con la Seleccion, è una colonna dell’Ajax da quattro stagioni e mezzo, ma è ora alla ricerca di una nuova esperienza.

Dopo aver ribadito il no alle ripetute proposte dei Lancieri di rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2023, Tagliafico sembra essere attratto dalla proposta del Napoli.

L’agente del giocatore è arrivato ad Amsterdam per capire i margini della trattativa. Il Napoli punta tuttavia al prestito con diritto di riscatto, scenario che non piace all’Ajax proprio in vista della scadenza del contratto di Tagliafico tra un anno e mezzo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT